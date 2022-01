Dresden

Wegen eines brennenden Handtuchspenders im Toilettentrakt der 30. Oberschule rief der Hausmeister am Mittwochvormittag die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die 350 Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal bereits evakuiert.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer mit einem Strahlrohr. Danach waren aufwändige Belüftungsmaßnahmen zur Rauchentfernung nötig. Es gab keine Verletzten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Bereits am Freitag, 14. Januar, hatte es in einer anderen Schultoilette an der 101. Oberschule gebrannt.

Von lg