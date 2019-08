Dresden

Am Dienstagnachmittag ist im Keller des Sächsischen Landtags ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen handelte es sich um einen Schmorbrand in einem Serverraum. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und erstickte das Feuer. Zuvor mussten alle Personen das Gebäude verlassen, darunter Landtagspräsident Matthias Rößler ( CDU). Nach einer Stunde hatten die Feuerwehrleute alles unter Kontrolle. Es gab keine Verletzten. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten.

Von tbh