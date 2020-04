Dresden

Am Mittwochmorgen hat es im Keller des Hotels Taschenbergpalais gebrannt. Dichter Rauch drang aus dem Keller, die Mitarbeiter alarmierten die Feuerwehr. Die Kameraden bekämpften die Flammen und evakuierten das Hotel. Während der Brand schnell unter Kontrolle war, hatten die Feuerwehrleute Schwierigkeiten, den Rauch zu beseitigen. Weil es im Keller keine guten Möglichkeiten zum Lüften und Entrauchen gebe, habe der Einsatz bis in den Nachmittag hinein gedauert, so die Experten.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Von ttr