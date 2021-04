Dresden

Auf dem Gelände einer Tischlerei am Riegelplatz in Kaditz ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte ein mit Abfällen beladener Schuttcontainer. Auch daneben liegendes Holz und der Grundstückszaun fingen Feuer. Die Hitze beschädigte außerdem einen Transporter.

Der Eigentümer fuhr unter Aufsicht der Feuerwehr den Kleintransporter aus der Gefahrenzone. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache wird nun ermittelt.

Von fkä