Dresden

Auf einer Brachfläche an der Leipziger Straße in Dresden hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr meldet, stand auf rund 5 Quadratmetern Fläche Unrat in Flammen, es entwickelte sich viel Rauch.

Der Zugang zum abgesperrten Gelände war nicht ganz einfach. Letztlich konnten die Einsatzkräfte den Brand erfolgreich mit einem Kleinlöschgerät bekämpfen.

Von fkä