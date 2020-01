Dresden

Am Donnerstagmorgen hat ein Glühweinstand an der Alaunstraße gebrannt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand eine Fläche von sechs Quadratmetern in Flammen. Das Feuer griff von der hölzernen Außenwand außerdem auf einen Pavillon über. 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Von DNN