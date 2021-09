Dresden

Zum wiederholten Mal haben sich Vandalen in einem Schulgebäude an der Boxberger Straße in Dresden ausgetobt. In der Nacht zu Montag brachen die Täter mehrere Türen auf, beschmierten Tische und Wände mit Hakenkreuzen. Außerdem entleerten sie mehrere Feuerlöscher und nahmen einen Tresorschlüssel mit.

Bereits in den Tagen vorher hatten Unbekannte ähnliche Schäden im Gebäude angerichtet, Hakenkreuze hinterlassen und wiederum Feuerlöscher entleert. Ein Zusammenhang beider Taten sei naheliegend, teilte die Polizei mit.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. In dem Gebäude im Stadtteil Prohlis finden unter anderem auch Sprachkurse für Asylsuchende statt.

Von fkä