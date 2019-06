Dresden

Unbekannte sind am Wochenende in ein Rekohaus am Altgorbitzer Ring eingebrochen. Die Täter brachen Türen und Fenster auf und stahlen unter anderem zwei Bohrhämmer im Wert von über 3000 Euro. Darüber hinaus traten sie im Gebäude verschiedene Türen auf und brachten Graffiti an den Wänden an. Darunter befanden sich zwei Hakenkreuze. Der Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden.

Von PS