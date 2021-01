Dresden

In der Silvesternacht war Feuerwerk in Dresden verboten. Daran haben sich zwar nicht alle gehalten, dennoch ziehen Polizei und Feuerwehr eine positive Bilanz. Die Polizei Dresden war gemeinsam mit der sächsischen Bereitschaftspolizei verstärkt im Einsatz.

Zwölf Brände wurden durch Pyrotechnik verursacht. Zudem kam es zu ungefähr zwei Dutzend Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. Es sei zu keinen Menschenansammlungen im öffentlichen Raum gekommen, wie ein Polizei-Sprecher mitteilte. Das Stadtzentrum war so gut wie menschenleer.

256 Polizeieinsätze, überwiegend „silvestertypisch“

Weil in der Stadt trotz Verbot geböllert wurde, gingen viele Beschwerden bei der Polizei ein. Auch aus dem Dresdner Umland hatten sich Menschen wegen der Knallerei beschwert. Allerdings galt das Feuerwerksverbot nur für das Stadtgebiet. „Da gab es viele Missverständnisse“, sagte ein Polizeisprecher. Doch auch insgesamt fiel das Feuerwerk in der Stadt und in den Landkreisen deutlich geringer aus im Vergleich zu den Vorjahren.

Die Polizei verzeichnete 256 Einsätze in der Silvesternacht und spricht dabei von überwiegend „silvestertypische“ Sachverhalten. Es kam zu fünf Sachbeschädigungen und 14 Fällen von Körperverletzung. Gegen 25 Personen wird im Zusammenhang mit der Corona-Schutzverordnung Anzeige erstattet.

Auch weniger Feuerwehreinsätze im Vergleich zu Vorjahren

Eine positive Bilanz zur Silvesternacht zieht auch die Dresdner Feuerwehr. Insbesondere die Brandeinsätze sind im Vergleich zum Vorjahr um 83 Prozent zurückgegangen. Beamte rückten zu sieben Klein- und fünf mittelgroßen Bränden aus.

Im Bereich der Notfallrettung reduzierten sich die Einsatzzahlen um circa 16 Prozent. Der Notdienst rückte zu 93 Einsätzen aus, dabei handelte es sich überwiegend um Stürze, Verletzungen und übermäßigen Alkoholkonsum.

Von SL