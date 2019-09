Dresden

Unbekannte Täter haben versucht, ein Loch in die Wand eines Supermarktes an der Pirnaer Landstraße zu sprengen. In der Nacht zu Sonnabend hatten sie einen pyrotechnischen Gegenstand in ein Fallrohr an der Außenwand eines Geschäfts geworfen, teilte die Polizei mit. Die Wucht der Explosion reichte jedoch nicht aus, um in den Laden einzudringen. Der Knall war aber stark genug, um Teile der Außenwand an ein gegenüberliegendes Gebäude zu schleudern. Das Haus wurde dadurch beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des Gesamtschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von ttr