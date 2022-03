Blackout in Dresden: Ermittlung eingestellt – Mini-Fallschirm gefunden

Dresden

Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Blackout in Dresden im September 2021 eingestellt. Damals war ein Folienballon im Umspannwerk Dresden-Süd gelandet und hatte einen großen, teils Stunden andauernden Stromausfall ausgelöst.

Die Reste des Ballons seien daktyloskopisch und molekulargenetisch untersucht worden – ohne Ergebnis. Auch Zeugenaussagen brachten keine Klarheit über den Eigentümer des Ballons, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Weil keinerlei Anhaltspunkte auf Vorsatz vorliegen, wird die Ermittlung eingestellt. Der Ballon sei wohl zufällig im Umspannwerk gelandet. Die verkohlten Überreste erhält das Dresdner Polizeimuseum.

Thomas Geithner, Polizeisprecher, zeigt die Überreste des Ballons, die nun ins Polizeimuseum wandern. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Weiteres Flugobjekt in Niederwartha gefunden

Unterdessen ist am Donnerstagvormittag erneut ein Flugobjekt in einer Umspannstation entdeckt worden. In einer Transformatorenanlage am Pumpspeicherwerk Niederwartha ist ein kleiner selbstgebastelter Fallschirm gefunden worden. Das Konstrukt bestand aus einem rund 25 Zentimeter breiten Schirm aus Stoff, dran hing eine 40 Zentimeter lange Metallkette.

Lesen Sie auch Stromausfall in Dresden: Das sind die Lehren

Schaden richtete das Teil keinen an, auch Auswirkungen etwa auf die Stromversorgung sind bisher laut Polizei nicht bekannt. Im Rahmen der Ermittlungen wurden am Donnerstag Anwohner und Anrainer in der Gegend der Straße Am Fährhaus befragt. Der Fallschirm wird kriminaltechnisch untersucht.

Die Polizei sucht nach verdächtigen Personen und Beobachtungen. Der Fallschirm wurde am Donnerstag gegen 20 Uhr gefunden. Zeugen werden gebeten, sich unter (0351) 483 22 33 zu melden.

Von fkä