An der Albertbrücke in Dresden ist ein Graffiti mit dem Schriftzug „Black Lives Matter!“ aufgetaucht. Hintergrund ist offenbar der Tod des Afroamerikaners George Floyd infolge eines gewaltsamen Polizeieinsatzes in Minneapolis. Darüber hinaus fand die Polizei zwei weitere politisch motivierte Graffiti am Neustädter Elbradweg.