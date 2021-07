Biker verletzt Fußgänger in Dresden-Blasewitz – Zeugen gesucht

Dresden

Am Dienstagnachmittag hat ein Motorradfahrer auf der Naumannstraße in Dresden-Blasewitz einen Fußgänger im Vorbeifahren leicht verletzt. Genauer gesagt hatte der Fußgänger gegen 17.30 Uhr sein Fahrrad zwischen sich in Fahrtrichtung Ärztehaus stauenden Autos hindurchgeschoben. In der Fahrbahnmitte touchierte der Biker, der in diesem Augenblick die wartenden Wagen überholte, das Rad. Der Rückstoß verletzte wiederum den Schiebenden.

Der Motorradfahrer fuhr in Richtung Schillerplatz davon und wird nun gesucht. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä