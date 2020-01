Dresden

Am Freitag ist die Feuerwehr zu einer Frau in die Wohnung an der Poststraße in Löbtau gerufen worden. Vor Ort gestaltete sich der Zugang zur Wohnung für die Einsatzkräfte schwierig: Die Klingelschilder waren nicht beschriftet und auch die Nachbarn reagierten nicht auf die Türklingel. Als die Feuerwehr endlich Zutritt erhielt, fanden sie eine Frau leblos im Bett liegend vor. Die Reanimation wurde sofort eingeleitet, bis der parallel alarmierte Notarzt eintraf und übernahm. Unter fortlaufender Reanimation wurde die Patientin in ein Kranchenhaus gebracht. Insgesamt waren zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettung im Einsatz.

Von DNN