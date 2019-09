Dresden

Ein 30-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag in einem Pflegeheim am Leutewitzer Ring in Gorbitz Geld gestohlen und einen Pfleger mit einer Waffe bedroht. Der Deutsche schlich sich zunächst in das Zimmer einer schlafenden Bewohnerin und klaute acht Euro. Die 61-Jährige wachte auch, bemerkte den Mann im Zimmer und rief nach dem Pflegepersonal.

Zwei 33 und 36 Jahre alte Angestellte machten sich auf die Suche und fanden den bis dato Unbekannten im Keller des Heims. Er war gerade dabei, sich aus den Umkleiden der Mitarbeiter zu bedienen. Der Ertappte zog daraufhin eine Waffe und richtete sie gegen den jüngeren Pfleger. Dann flüchtete er.

Er wurde jedoch von Videokameras aufgenommen. Die Polizei gelang es dadurch, den Eindringling zu identifizieren. Verletzt wurde niemand.

Von fkä