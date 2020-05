Dresden

Ein 35-Jähriger ist am Montagabend in einem Markt am Otto-Dix-Ring in Dresden-Prohlis beim Diebstahl erwischt worden. Ein Ladendetektiv hatte den Mann kurz nach 18 Uhr bei seinem Tun beobachtet und ihn angesprochen. Der Ertappte stieß den Detektiv um und flüchtete.

Als ihn weitere Sicherheitsdienstmitarbeiter einholten, versuchte er zudem, ein Messer zu ziehen. Das konnte mithilfe von Passanten verhindert werden. Die eintreffende Polizei nahm den 35-jährigen Tunesier zunächst fest. Er hatte unbezahlte Waren im Wert von rund 40 Euro einstecken und muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

