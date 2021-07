Bewaffneter Autodieb in Dresden-Kaditz erwischt

Dresden

Am Dienstagabend ist der Polizei in Kaditz ein mutmaßlicher Autodieb ins Netz gegangen. Der Mann war von Zeugen beobachtet worden, wie er sich an der Wächterstraße an einem Nissan zu schaffen machte. Als der 24-Jährige bemerkte, dass er Aufsehen erregt hatte, floh er.

Kurze Zeit später fanden ihn aber Polizisten in einer Tiefgarage an der Lommatzscher Straße. In seinem Rucksack steckten nicht nur Werkzeuge, sondern auch eine Schreckschusspistole. Gegen ihn wird wegen versuchten Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Von fkä