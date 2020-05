Dresden

Mit zwei Raubdelikten musste sich die Dresdner Polizei am Wochenende befassen. In der Nacht zu Sonnabend haben vier Jugendliche einem Teenager seine kabellosen Kopfhörer abgenommen. Der 15-Jährige war kurz vor Mitternacht am Bahnhof Neustadt aus der Straßenbahn ausgestiegen. Dort sprach ihn die Vierergruppe an und forderte die sogenannten AirPods. Sollte er die Geräte nicht herausrücken, würden sie ihn verprügeln. Aus Angst händigte der Teenager seine Kopfhörer aus. Die Jugendlichen flüchteten mit der Beute im Wert von knapp 140 Euro.

Am Samstag gegen 20.45 Uhr griffen Räuber an der Bayrischen Straße einen 31-Jährigen an. Sie schlugen unvermittelt auf ihn ein und rissen ihm drei Einkaufsbeutel aus den Händen. Darin befanden sich ein Laptop, eine Playstation und Kleidung im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Der Mann wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von ttr