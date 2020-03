Dresden

Familiendrama in Nickern: Ein betrunkener 48-jähriger Mann hat am Samstagabend in einer Wohnung auf der Heinz-Bongartz-Straße nach einem Streit seiner 45-jährigen Partnerin ein 25 Zentimeter langes Messer in den Unterbauch gestochen. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei lebensgefährlich verletzt.

Der Mann verletzte sich nach der Tat selbst am Unterarm. Er versuchte mit seinem Verhalten, die am Tatort eintreffenden Polizisten dazu veranlassen, ihn zu erschießen. Die Beamten setzten Reizstoffe ein und konnten ihn überwältigen. Der 48-Jährige wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,76 Promille.

Der elfjährige Sohn des Paares war während der Tat in der Wohnung. Er konnte sich zu Nachbarn flüchten. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags gegen den 48-Jährigen.

Von tbh