Dresden

Mit zwei Promille Alkohol ist am Freitagnachmittag ein Hondafahrer mit seinem Wagen auf der Pirnaer Landstraße durch eine Hecke in eine fremde Garage gerauscht. Der Mann hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verloren.

Nach Kontakt mit besagter Hecke und mehrere Bäumen durchbrach der Honda Accord die gemauerte Seitenwand der Garage und blieb stecken. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war der Betrunken bereits kurz zuvor an einem Unfall beteiligt.

Feuerwehrleute zogen das Auto aus der einsturzgefährdeten Garage und stützten das Gebäude ab. Die Pirnaer Landstraße war währenddessen gesperrt.

Von fkä