Dresden

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag nach einem Einbruch in einen Getränkehandel an der Pirnaer Landstraße erwischt worden. Er hatte Spirituosen aus dem Laden dabei und trug Verletzungen an den Händen davon, weil er eine Glasscheibe des Geschäft eingeschlagen hatte.

Dies war für mehrere Zeugen mitten in der Nacht – die Tat fand 2.45 Uhr statt – nicht zu überhören und sie riefen die Polizei. Die Beamten stellten den jungen Mann in der Nähe. Bei ihm wurden 1,2 Promille Alkohol gemessen. Das Diebesgut war etwa fünf Euro wert.

Von fkä