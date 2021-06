Betrunkener Radfahrer bei Unfall in Dresden schwer verletzt

Dresden

Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Kleinzschachwitz schwer verletzt worden. Nach Aussage des 38-Jährigen bog er gegen 6 Uhr von der Struppener Straße nach links in die Zschierener Elbstraße ein und stieß dabei mit einem Auto zusammen, das aus Richtung Pirna gefahren kam.

Der Mann stürzte und verletzt sich schwer. Der Autofahrer fuhr demnach weiter, ohne anzuhalten. Der Radler hatte einen Alkoholpegel von 2,4 Promille. Die Polizei sucht nun den unbekannten Autofahrer und Hinweise zum Fahrverhalten der Beteiligten. Zeugen werden gebeten, sich unter (0351) 483 22 33 zu melden.

Von fkä