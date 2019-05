Dresden

Ein betrunkener Golffahrer hat am Montag durch eine Reihe von Verkehrssünden auf seinen Zustand aufmerksam gemacht. Der später gestoppte 56-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf der Waisenhausstraße in Richtung Georgplatz unterwegs. Auf Höhe der Wallstraße wollte er wegen einer Sperrung wenden, nutzte dafür eine Busspur und fuhr dann bei Rot nach links in Richtung Dippoldiswalder Platz.

Ein weiterer Autofahrer vollführte ein Ausweichmanöver, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Golffahrer maß die Polizei einen Alkoholwert von über 1,8 Promille. Der Führerschein wurde eingezogen. Die Beamten suchen nach Zeugen der gefährlichen Aktion. Auch der Fahrer des ausweichenden Wagens wird gebeten, sich unter (0351) 483 22 33 zu melden.

Von fkä