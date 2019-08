Dresden

Ein betrunkener Fußgänger hat in der Nacht zum Sonntag einen E-Roller-Fahrer zu Fall gebracht. Der 39-Jährige wollte nach Angaben der Polizei die Wilsdruffer Straße überqueren, übersah dabei aber den auf dem Radweg in Richtung Pirnaischer Platz fahrenden Roller-Fahrer. Es kam zur Kollision, bei der sich der Roller-Fahrer leicht verletze. An seinem Gefährt entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Der 39-Jährige hatte 1,9 Promille intus. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von DNN