Dresden

Am Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden-Johannstadt ist am späten Samstagabend eine Frau mit ihrem BMW gegen einen Baum gefahren. Gegen 23.15 Uhr war sie in Höhe des Thomas-Müntzer-Platzes von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Fuß- und Radweg frontal gegen den Baum geprallt. Die Autofahrerin wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei stellte bei der Frau einen Atemalkoholwert von 1,38 Promille fest. Außerdem war die Frontscheibe des BMW nur zur Hälfte freigekratzt.

Am Auto entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von halk/ttr