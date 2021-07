Dresden

In der Nacht zu Freitag ist in der Dresdner Neustadt ein betrunkener Radfahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Aufgefallen war der 20-Jährige der Polizei, weil er bei Rot über eine Ampel am Albertplatz fuhr.

Nach einer kurzen Flucht stellten die Beamten den Mann. Ein Alkoholtest bei ihm zeigte mehr als zwei Promille an. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Von fkä