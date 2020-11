Dresden

In den vergangenen Tagen ist es im gesamten Dresdner Stadtgebiet vermehrt zu Betrugsversuchen gekommen. Dabei geben sich die Täter häufig als Polizisten oder Bankangestellte aus, um an das Geld oder Wertgegenstände überwiegend älterer Menschen zu kommen.

Am Mittwochvormittag etwa erstattete eine 77-Jährige aus der Dresdner Neustadt Anzeige, weil sie am Montag einem vermeintlichen Polizisten Uhren und Schmuck übergeben hatte. In einem anderen Fall rief eine Bankangestellte am Dienstag die Polizei, weil eine 70-Jährige aus Großzschachwitz 5000 Euro abheben wollte, um es einem vermeintlichen Beamten zu überreichen. Die Polizei ermittelt in weiteren Fällen.

Wie man sich und seine Angehörigen schützen kann

Häufig nehmen die Täter telefonisch Kontakt mit Senioren auf. Sie erfinden Geschichten, die die Betrugsopfer dazu bringen soll, Geld oder Wertgegenstände an einen fremden Dritten zu übergeben.

Die Polizei rät, am Telefon keine Auskunft über Finanzen preiszugeben und niemals Geld oder Gegenstände an fremde Personen zu geben. Im Zweifel soll eine Vertrauensperson kontaktiert und die Polizei verständigt werden. Zudem können sich Polizisten immer ausweisen.

