Betrüger mit Messer und Rasierapparat – Polizei sucht weitere Opfer

Dresden

Die Dresdner Polizei hat Mittwochmittag zwei Männer im alter von 30 und 33 Jahren festgenommen, die in Verdacht stehen einen 73-Jährigen betrogen zu haben.

Die beiden sprachen den Mann auf dem Parkplatz eines Marktes an der Salzburger Straße an und gaben vor sich in einer Notlage zu befinden. Der Zoll hätte die persönlichen Gegenstände der beiden beschlagnahmt. Zur Auslöse würden sie nun etwa 1600 Euro benötigen.

Wem wurden Messersets angeboten?

Als sich der 73-Jährige bereit erklärte ihnen zu helfen, übergaben sie ihm einen Elektrorasierer, ein Messer- und ein Besteckset. Anschließend fuhren sie zu einer Sparkasse, wo der Senior 800 Euro abhob und an die Männer übergab. Ein Taxifahrer bemerkte die Situation und alarmierte die Polizei. Er versuchte die beiden Männer aufzuhalten, doch sie flohen in einem VW Golf.

Polizeibeamte konnten den Wagen später auf der St. Petersburger Straße stoppen und die beiden Insassen festnehmen. Im Golf fanden die Beamten weitere Messersets und Rasierapparate. Die beiden polnischen Staatsangehörigen müssen sich wegen Betrugs verantworten. Ob sie für weitere Betrugsversuche in Frage kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte und fragt: Wem sind ähnlich gelagerte Sachverhalte bekannt? Wem wurden im Gegenzug für Geldzahlungen Messersets oder ähnliches angeboten?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN