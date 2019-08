Dresden

Die 15 Jahre alte Lembi Maisha B. aus Dresden-Striesen ist wieder zurück. Sie wurde am 31. Juli als vermisst gemeldet, nachdem sie zuletzt am 4. Juli in ihrer Jugend-WG gesehen wurde.

Die Vermutung der Polizei, dass sich die Jugendliche in Berlin aufhalten könnte, hat sich bestätigt. Das Mädchen konnte durch Berliner Beamte aufgegriffen werden und wurde zwischenzeitlich an die Verantwortlichen übergeben. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor.

Von lp