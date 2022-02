Beihnaheunfall am Elbepark Dresden – Mutter geschockt, Fahrer weg

Dresden

An der Straßenbahnhaltestelle „Elbepark“ in Dresden-Mickten hat sich am Donnerstag vergangener Woche beinah ein Unfall ereignet. Die Polizei sucht jetzt nach dem beteiligten Autofahrer.

Er soll mit seinem Wagen gegen 14 Uhr aus Richtung Leipziger Straße auf der Lommatzscher Straße unterwegs gewesen sein. An der Haltestelle querte gerade eine 20-Jährige mit Kinderwagen an einer Fußgängerampel die Straße. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nur knapp durch eine Gefahrenbremsung vermeiden.

Wie die Polizei berichtet, erlitt die junge Mutter einen Schock. Der Autofahrer fuhr in Richtung Washingtonstraße davon. Zeugenbeobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä