Dresden

Polizisten haben in der Nacht auf Dienstag zwei Männer gestellt, gegen die Haftbefehle vorlagen.

Die Beamten bemerkten das Duo gegen 2.15 Uhr an der Rudolf-Walther-Straße in Altfranken, als es sich an einem Container mit Elektroschrott zu schaffen machte. Bei der Überprüfung der Männer kam heraus, dass gegen beide bereits Haftbefehle vorlagen. Die Polizisten nahmen sie fest und brachten sie in Justizvollzugseinrichtungen. Außerdem ermitteln die Beamten nun wegen des versuchten Diebstahls des Elektroschrotts.

Von lg