Dresden

Am Mittwochmorgen hat ein Bus mit dem Ziel Sebnitz eine Straßenbahn der Ersatzlinie 41 abgedrängt. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Bautzner Straße / Waldschlösschenstraße. Die Straßenbahn entgleiste. Feuerwehr und Polizei rückten an, um die blockierte Strecke freizuräumen. Verletzt wurde niemand.

Von PS