Dresden

Die Polizei hat am Mittwochvormittag an der Raststätte Dresdner Tor zwei Männer und eine Frau vorläufig festgenommen, die in Thüringen gestohlene Baumaschinen in einem Kleintransporter durch die Gegend fuhren. Im Wagen fanden sich eine Rüttelplatte, eine Betonsäge und ein Kanister Diesel.

Die Maschine im Wert von 10.000 Euro waren in der Nacht zuvor von einer Baustelle in Gotha entwendet worden. Der 40 Jahre alte Fahrer hatte zudem keinen Führerschein und stand unter Drogen. Gegen ihn, eine 27-Jährige und einen 31 Jahre alten Mann – allesamt polnischer Herkunft – wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Von fkä