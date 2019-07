Dresden

Am Freitagmorgen ist ein Baum an der Fetscherstraße auf die Fahrbahn gekippt. Ein Zaun, der das Grundstück umgab, auf dem sich der Baum befand, stoppte ihn rechtzeitig, bevor er auf ein in der Nähe geparktes Fahrzeug fallen konnte.

Die Berufsfeuerwehr beseitigte den Baum mithilfe einer Kettensäge und sperrte die Fahrspur auf der Fetscherstraße während des Einsatzes.

Von lp