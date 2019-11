Dresden

Auf zwei verschiedenen, aber nah beieinander liegenden Baustellen in Dresden-Rähnitz sind in der Nacht zum Mittwoch Container aufgebrochen und durchwühlt worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten an der Radeburger Straße und der Straße Am Erlichberg besteht, wird von der Polizei noch geprüft.

Im ersten Fall knacken die Diebe Schlösser an vier Baucontainern und machten sich mit Bauwerkzeug im Wert von rund 9.000 Euro aus dem Staub. Auch am Erlichberg stahlen Einbrecher Werkzeug aus mehreren Containern. Hier ist der Wert des Diebesgutes noch nicht bekannt.

Von fkä