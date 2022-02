Baracke in Dresden-Sporbitz brennt

Dresden

Am Freitag hat die Dresdner Feuerwehr den Brand einer leerstehenden Baracke im Stadtteil Sporbitz bekämpft. Zahlreiche Anrufer hatten gegen 15 Uhr über den Notruf das Feuer an der Fritz-Schreiter-Straße gemeldet. Dort brannte der Flachbau auf einer Fläche von etwa 250 Quadratmetern, teilte die Feuerwehr mit. Der Rauch war weithin sichtbar und zog in Richtung benachbarter Wohngebäude. Die Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehrleute erkundeten das Gelände und kamen zu dem Schluss, dass sich keinerlei Personen in der Baracke aufhielten. Sie versuchten daraufhin, das Feuer von zwei Seiten mit mehreren Strahlrohren zu löschen. Dichter Wildwuchs auf dem Gelände hinderte sie daran, von allen Seiten an das Gebäude heranzukommen. In den Flachbau konnten die Kameraden ebenfalls nicht gehen, da er vollkommen marode und einsturzgefährdet war. Deshalb löschten sie auch von Drehleitern aus. Gegen 16 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Anschließend legten die Feuerwehrleute einen Teppich aus Löschschaum über das Areal, um die verbliebenen Glutnester zu ersticken.

Der Einsatz für die 70 Feuerwehr- und Rettungskräfte zog sich bis in die Nachstunden hin. Die Fritz-Schreiter-Straße war voll gesperrt.

Von ttr