Dresden

Ein Angestellter einer Bar an der Kamenzer Straße in Dresden ist in der Nacht zu Samstag von zwei Gästen geschlagen worden. Der 59-Jährige hatte die zwei Täter, die sich in Begleitung zweier Frauen befanden, kurz nach deren Kommen gegen 3.30 Uhr aufgefordert, das Lokal wieder zu verlassen.

Daraufhin hielt einer der Männer den Angestellten fest, der zweite schlug ihm mehrmals ins Gesicht. Dann ging einer der Täter hinter die Theke und stahl mehrere Flaschen Getränke. Der Angestellte wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Diebstahl.

Von fkä