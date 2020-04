Dresden

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße in der Dresdner Neustadt ist in der Nacht zu Freitag ein Brand ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache gingen gegen 1.30 Uhr Einrichtungsgegenstände in Flammen auf.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war durch die Hitze auch ein Fenster geborsten. Rauch zog in die dahinterliegende Erdgeschosswohnung, das Feuer drohte überzugreifen. Die Kameraden löschten den Brand und lüfteten die Räume. Es gab keine Verletzten. Die Küche der Wohnung ist aber zunächst nicht mehr benutzbar.

Von DNN