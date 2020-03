Dresden

Am Montagvormittag hat es auf einem Balkon einer Wohnung an der Enderstraße in Seidnitz gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, da die Wohnung zu diesem Zeitpunkt leer war. Die Feuerwehrmänner konnten die Flammen rasch löschen, insgesamt waren 21 Personen im Einsatz. Gegenstände auf dem Balkon im fünften Stock waren in Brand geraten.

Von DNN