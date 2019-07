Dresden

Am Donnerstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Budapester Straße zu einem Brand. Aus ungeklärter Ursache fing ein Zeitungsstapel auf einem Balkon feuer. Dabei wurde der Balkon und die Fassade beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Verletzt wurde niemand, da die Wohnung leer stand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Von fg