Dresden

Am Sonntagnachmittag hat am Leutewitzer Ring in Gorbitz ein Balkon eines Mehrfamilienhauses gebrannt.

Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer in der sechsten Etage des Hauses aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor es sich in die Wohnung ausbreitete. Nach Angaben der Polizei entstanden am Balkon und der Fassade Schäden in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von lp