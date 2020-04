Dresden

Bei einem Baustellenunfall auf der Wurzener Straße ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Laut Brand- und Katastrophenschutzamt wurde der Mann am Donnerstagvormittag von einer Baggerschaufel getroffen und stürzte anschließend in eine Baugrube. Nach einer Erstversorgung vor Ort kam der Verletzte zur Behandlung in eine Klinik. Ein Kriseninterventionsteam betreute den Baggerfahrer.

Von lc