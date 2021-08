Bärenzwinger Dresden nach Gasaustritt evakuiert

Dresden

Am Mittwochabend schlug im Bärenzwinger am Hasenberg in Dresden die CO2-Warnanlage an. Wie die Feuerwehr mitteilte, strömte das Gas wegen eines technischen Defekts aus der Schankanlage des Studentenclubs.

Das Gebäude wurde evakuiert. Als die Feuerwehr kurz vor 21 Uhr eintraf, standen Gäste bereits vor dem Objekt. Die Schankanlage wurde außer Betrieb genommen. Kontrollmessungen der Luft ergaben keine kritischen Werte, so dass der Club wieder zur Nutzung freigegeben werden konnte.

Im Einsatz waren beträchtliche 60 Feuerwehrleute, es kam zu Verkehrsbehinderungen am Hasenberg.

Von fkä