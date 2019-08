Dresden

Am Freitag hat es gegen 23 Uhr in einer Ein-Zimmer-Wohnung am Wölfnitzer Ring gebrannt. Als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gorbitz und der Berufsfeuerwachen Löbtau und Übigau eintrafen, drang dunkler Rauch aus einem Fenster in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Rauchmelder hatten ausgelöst und den Brand angezeigt. Die Feuerwehr gelangte über eine Steckleiter durch das geöffnete Fenster in die Wohnung, deren Bewohner nicht anwesend war. Im Bad stellten die Kameraden den Brand fest und löschten ihn zügig. Ein mehr identifizierbares Gerät warfen die Feuerwehrleute aus dem Fenster in Freie.

Personen kamen nicht zu Schaden. Einige Wohnungen des Hauses waren verraucht und wurden durch die Feuerwehr belüftet. Anschließend durften die Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt.

Von halk/ttr