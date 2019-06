Dresden

Am Montagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Badeunfall im Freibad Mockritz gerufen worden. Die Einsatzkräfte unterstützten den Schwimmmeister und den Notarzt bei der Reanimation eines weiblichen Badegastes. Nachdem die medizinische Versorgung sichergestellt war, wurde die Patientin in einen Rettungswagen transportiert und in ein Krankenhaus gefahren.

Von PS