Dresden

Auf der Hüblerstraße sind am Donnerstagmittag gegen 12.50 Uhr zwei Autos kollidiert. Die Fahrerin eines BMW war in Richtung Barbarossaplatz unterwegs. In Höhe der Einmündung Prellerstraße verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Kombi und prallte gegen einen parkenden SUV Mercedes-Benz. Die BMW-Fahrerin wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von DNN