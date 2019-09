Dresden

Auf der regennassen St. Petersburger Straße in Dresden hat am Dienstagabend ein BMW-Fahrer, der in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, die Kontrolle über seinen Wagen verloren, einen Lichtmast gefällt – und damit eine verhängnisvolle Folgereaktion ausgelöst. Auf der Gegenfahrbahn versuchten zwei Fahrzeuge, dem fallenden Mast auszuweichen und stießen dabei zusammen.

Die Unfallbeteiligten kamen zwar mit leichten Verletzungen davon. Aber es entstanden erhebliche Sachschäden an den Autos, an der Betonsäule und an einem Baum. Techniker klemmten den Stromanschluss des Masten ab, derweil sperrte die Polizei die landwärtige Fahrbahn ab dem Georgplatz. Der genau Unfallhergang muss noch rekonstruiert werden.

Von Halk