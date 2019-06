Dresden

Ein BMW ist am Sonnabendvormittag gegen 10 Uhr auf der A 17 am Ende der Lockwitztalbrücke in Brand geraten. Der 54-jährige Fahrer war in Richtung Dresden unterwegs. Plötzlich fing der Wagen an zu qualmen.

Zur Galerie BMW brennt auf der Lockwitztalbrücke aus

Der Mann und drei Insassinnen retteten sich und ein paar Habseligkeiten auf den Standstreifen. Das Auto brannte komplett aus. Rund 30 Feuerwehrmänner waren mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Die Autobahn war eine gute Stunde gesperrt. Erst gegen 12 Uhr konnte alle Fahrbahnen wieder freigegeben werden.

Von Marko Förster