Dresden

Am Freitag hat gegen 17.45 Uhr an der Anschlussstelle Dresden-Altstadt der Autobahn 4 ein Pkw gebrannt. Ersten Angaben zufolge hatte ein mit vier Personen besetzter 5er-BMW während der Fahrt begonnen zu qualmen. Der Fahrer konnte mit dem Kombi noch die Autobahn verlassen. In der Ausfahrt stiegen alle vier Insassen unverletzt aus dem bereits brennenden Fahrzeug. Als die Kameraden der Berufsfeuerwehr (Wache Übigau) und der Freiwilligen Feuerwehr Brabschütz eintrafen, stand der BMW lichterloh in Flammen. Mit Wasser und Schaum löschten die Kameraden das Feuer. Der Wagen brannte vollständig aus. Während der Löscharbeiten war die Anschlussstelle Dresden-Altstadt gesperrt.

Von halk/ttr