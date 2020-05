Dresden

Am Samstagabend hat in Dresden ein BMW-Fahrer versucht, sich einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen. Der Wagen der 5er-Reihe mit auswärtigem Kennzeichen fuhr mit hoher Geschwindigkeit die Österreicher Straße in Leuben entlang. Am Kleinzschachwitzer Ufer verlor der Fahrer in einer S-Kurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle.

Der Wagen prallte gegen einen Lampenmast und kam auf dem Rad- und Fußweg zum Stehen. Die Insassen – ein Mann und eine Frau – wurden festgenommen. Das Kleinzschachwitzer Ufer war zeitweise gesperrt. Mitarbeiter der Stadtbeleuchtung fällten den beschädigten Mast.

Auf dem Weg zu eben dieser Verfolgungsjagd ereignete sich ein weiterer Unfall. Ein Streifenwagen der Polizei kollidierte unweit des Geschehens auf der Kreuzung Pirnaer Landstraße und Leubener Straße mit einem Opel.

An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Quelle: Roland Halkasch

Die Beamten waren mit Sondersignal unterwegs. Die Fahrerin des Opel erlitt leichte Verletzungen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von DNN